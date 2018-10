Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro detido por suspeita de atear fogo em Vidigueira

Suspeito tem antecedentes criminais por crimes diversos.

20:14

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um bombeiro, de 30 anos, por suspeita de ter ateado um incêndio florestal no concelho de Vidigueira, distrito de Beja.



Em comunicado, a Diretoria do Sul da PJ refere que o detido, com antecedentes criminais por crimes diversos, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.



Segundo a Judiciária, no dia 25 de setembro, às 21h25, próximo da Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe, em Vila de Frades, concelho de Vidigueira, "o detido ateou um incêndio, que consumiu a área aproximada de quatro hectares de vegetação rasteira, algumas árvores e um barracão".



No interior estavam diversos materiais e ferramentas destinadas à prática de atividades agrícolas.



A detenção ocorreu na sequência de uma investigação tutelada pelo Ministério Público do vizinho concelho de Cuba, também no distrito de Beja.