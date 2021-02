Bombeiro do Cacém infetado com Covid-19 internado nos cuidados intensivos

Um bombeiro do Cacém está nos cuidados intensivos do Amadora-Sintra, depois ter sido infetado com a Covid-19. Tinha outras patologias, era doente oncológico.Na coloração há ainda mais três bombeiros que registaram positivo, um deles o filho do bombeiro que está internado, enquanto na corporação vizinha da Amadora houve um surto com pelo menos dez casos positivos.Em Algueirão Mem-Martins, há atualmente dois casos positivos, mas desde o início da pandemia já foram 18 os que foram infetados com a Covid-19.Embora seja um grupo de risco e com um elevado contacto com doentes infetados, os. Bombeiros continuam à espera de ser vacinados.