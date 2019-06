Bombeiro e trabalhadores feridos por fogo em fábrica em Oliveira do Bairro

A empresa Avantisbike foi totalmente destruída por um incêndio de grandes dimensões, este sábado, na zona industrial de Oiã, em Oliveira do Bairro.Durante o combate às chamas, um bombeiro, de 25 anos, da corporação de Oliveira do Bairro, e dois trabalhadores, de 24 e 51 anos, ficaram feridos com queimaduras. Uma mulher, de 51 anos, ficou ferida num joelho.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para um incêndio industrial. Foram mobilizados 90 bombeiros e 33 viaturas."Segundo informações que obtivemos, o fogo teve início na zona de pintura mas nada sabemos quanto à origem das chamas", disse, ao, Marco Maia, comandante da corporação de Oliveira do Bairro. "Toda a parte fabril ficou destruída pelas chamas, apenas o edifício dos escritórios não foi atingido" acrescentou.A gerência garantiu, aos cerca de 80 trabalhadores, a manutenção dos postos de trabalho. A empresa tem mais duas unidades industriais na zona. Estão em causa vários milhões de euros em prejuízos.A GNR de Oliveira do Bairro, Águeda e Anadia estiveram no local. Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação foi chamada.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, paras os hospitais de Coimbra e de Aveiro.