Bombeiro encontrado em chamas à porta de ex-namorada luta pela vida

A GNR está a investigar as circunstâncias em que um homem de 30 anos, bombeiro voluntário, foi encontrado em chamas à porta de uma ex-namorada em Vila Nova da Baronia, Alvito (Beja).

Quando as autoridades e os bombeiros chegaram ao local, no sábado de manhã, encontraram a vítima já com uma vasta percentagem do corpo queimada. Foi socorrida no local e posteriormente transportada de helicóptero - que aterrou num descampado - para a unidade de queimados de um hospital de Coimbra. No local estiveram operacionais dos bombeiros de Alvito, de Viana do Alentejo, Guarda Nacional Republicana e INEM. O alerta foi dado pela ex-namorada, às 09h52.

O homem, bombeiro na corporação de Viana do Alentejo, ter-se-á deslocado até Vila Nova da Baronia para procurar a ‘ex’. Ao que o CM conseguiu apurar, o bombeiro encontrava-se este domingo à tarde internado, em estado grave, nos Cuidados Intensivos. Apresenta 70% do corpo queimado e graves problemas nas vias respiratórias.

As circunstâncias em que tudo aconteceu estão agora a ser apuradas pela GNR. As autoridades procuram saber em que moldes o bombeiro de 30 anos se queimou. Uma das linhas de investigação, sabe o CM, é que o homem se terá regado a ele próprio com gasolina e pegado fogo ao próprio corpo, após não ter sido aceite pela ex-namorada, que terá assistido a tudo.

A situação causou grande consternação e surpresa junto dos bombeiros que conhecem a vítima.