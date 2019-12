Bombeiro estagiário de São Brás de Alportel preso por atear 11 incêndios

Sonhava ser bombeiro profissional e chegou a ser voluntário na corporação de São Brás de Alportel. O jovem, de 23 anos, foi detido pela PJ por suspeitas de ter ateado 11 incêndios.O jovem foi bombeiro estagiário e fez uma formação em 2015. No entanto, chumbou no módulo de técnicas de socorro. Mas nunca desistiu e exibia-se fardado nas redes sociais.Entre março e setembro deste ano, os fogos suspeitos começaram a ser uma constante. A maioria acontecia nos dias em que o jovem ia fazer passeios de bicicleta na zonas onde começavam os focos de incêndio.O jovem não tem antecedentes criminais e os fogos terão sido ateados com um isqueiro.