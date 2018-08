Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro em estado grave após combater incêndio em Seia

Homem vai ser transportado de helicóptero para o hospital de Coimbra.

12:03

Um bombeiro ficou ferido com gravidade no combate às chamas do incêndio em Seia, na Guarda, que aconteceu durante a noite desta sexta-feira.



Ao que o CM apurou, o bombeiro sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau nas mãos, pernas e na cara.



O bombeiro que pertence à corporação da Nazaré vai ser transportado através de um helicóptero do INEM para o Hospital de Coimbra.



