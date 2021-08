Bombeiro ferido durante o combate ao fogo de Castro Marim regressa a casa

O comandante dos bombeiros de Algés, José Carlos Carvalho, que ao final da tarde desta segunda-feira sofreu queimaduras nas mãos e rosto durante o combate ao fogo de Castro Marim, vai regressar na manhã desta terça-feira a casa.

O responsável, que comandava uma equipa de reforço de 32 bombeiros vinda do distrito de Lisboa para apoiar no combate às chamas no Algarve, foi apanhado por uma projeção de fogo.

As chamas destruíram, quase na totalidade, uma viatura de combate a incêndios da corporação, que seguiu para reforçar o dispositivo na zona de Castro Marim.

José Carlos Carvalho foi retirado por colegas para o hospital de Faro, onde passou esta noite.

Sofreu queimaduras consideradas ligeiras nas mãos, e o fumo obrigou a que recebesse assistência respiratória. Encontra-se bem, e uma equipa de bombeiros de Algés partiu ao início da manhã de terça-feira para Faro, para trazer o comandante para casa.

Entretanto, sabe o CM, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em contacto permanente com o corpo de bombeiros do concelho de Oeiras para se inteirar do estado de saúde do comandante. O presidente da Liga, Jaime Marta Soares, também efetuou acompanhamento permanente da situação do comandante de Algés, e dos outros dois bombeiros feridos.