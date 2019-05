Bombeiro ferido em colisão com carro em Vila Nova de Gaia

Um bombeiro, com cerca de 45 anos, da corporação dos Carvalhos, ficou ferido numa colisão, cerca das 20h15, entre uma viatura de desencarceramento, em que seguia, e um carro, na Rua Dr. Moreira de Sousa, no Lugar de Oliveiras, Carvalhos, Gaia.No mesmo acidente, uma mulher, de 36 anos, ficou ferida. A viatura dos bombeiros dirigia-se para um outro acidente ocorrido em Grijó.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Gaia. A GNR dos Carvalhos está no local.O trânsito está condicionado nos dois sentidos.