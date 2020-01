Bombeiro ferido em colisão em Vila Real

Uma colisão entre um carro e uma carrinha provocou ontem ferimentos em dois homens, na A24, junto ao nó de Mosteirô, que liga Peso da Régua a Vila Real. Um dos feridos, de 25 anos e que ficou em estado grave, é bombeiro.Seguia no lugar do pendura no carro conduzido pelo tio, de cerca de 40 anos, e que sofreu ferimentos ligeiros. Já a carrinha capotou lateralmente, mas o condutor escapou ileso.Tio e sobrinho tiveram de ser desencarcerados e foram transportados para a unidade hospitalar de Peso da Régua. O jovem bombeiro foi depois transferido para o Hospital de Santo António, no Porto.