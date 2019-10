Bombeiro ferido em colisão entre carro e ambulância em Matosinhos

Uma ambulância de transporte de doentes dos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta esteve esta sexta-feira envolvida num acidente com um veículo ligeiro na Avenida do Conde.Ao que tudo indica as duas viaturas seguiam em sentidos contrários quando colidiram num cruzamento no centro de São Mamede de Infesta, Matosinhos.O bombeiro condutor da ambulância ficou com ferimentos considerados leves e, por precaução, foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.A PSP está no local para apurar o que aconteceu. O alerta foi dado cerca das 08h00.