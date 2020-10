Bombeiro ferido em despiste de autoescada em Setúbal

Um despiste seguido de capotamento de uma autoescada dos Bombeiros Sapadores de Setúbal provocou, na tarde desta quinta-feira, ferimentos ligeiros num dos bombeiros que seguiam no interior. O acidente ocorreu na Avenida da Europa, pelas 16h20, e provocou condicionamentos no trânsito até ao início da noite. Apesar de não inspirar cuidados, o bombeiro foi transportado para o Hospital de São Bernardo para observação. O CM tentou obter esclarecimentos junto do comando dos Sapadores de Setúbal, mas ainda não obteve qualquer resposta.

Este tipo de autoescada pode custar até 250 mil euros. A corporação está ainda a avaliar os danos da viatura.