Um bombeiro com 27 anos ficou ferido num despiste de um carro dos Bombeiros de Lousada na Estrada Nacional 106, em Lousada.O jovem sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. A viatura caiu para uma ravina logo após o despiste.No local estão 19 operacionais apoiados por seis viaturas. As autoridades encontram-se a fazer perícias para apurar a causa do acidente, mas acreditam que o carro tenha problemas mecânicos.O alerta para o acidente foi dado às 15h20.