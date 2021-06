Bombeiro ferido em incêndio em Lisboa

Um bombeiro sapador ficou ferido no combate a um incêndio que deflagrou num armazém de madeiras, na zona dos Olivais, em Lisboa, sexta-feira à tarde.





Ao que oconseguiu apurar, no interior do armazém havia uma elevada quantidade de plástico, algum já derretido devido às altas temperaturas atingidas pelo incêndio. Quando a equipa dos Bombeiros Sapadores de Lisboa estava a progredir no interior da estrutura em chamas, um dos elementos acabou por pisar o plástico que estava no chão. Apesar de o bombeiro se encontrar com o equipamento de proteção individual, o plástico derretido conseguiu transpor as botas. O operacional sofreu uma queimadura de segundo grau num dos pés e foi levado ao hospital.