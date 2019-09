Bombeiro ferido no combate às chamas em Sintra. Incêndio destruiu sótão de uma habitação

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.

Três pessoas ficaram feridas esta quarta-feira à noite, na sequência de um incêndio que deflagrou no sótão de uma habitação em Agualva-Cacém, Sintra.As vítimas, os proprietários da casa e um bombeiro, ficaram com ferimentos ligeiros.Os proprietários sofreram inalação de fumo. O bombeiro magoou-se num ombro. As três vítimas foram transportadas para oO sótão da habitação ficou totalmente destruído.De acordo com a página oficial da Proteção Civil, cerca das 21h30 este incêndio já se encontrava em fase de resolução. Estiveram no combate às chamas 34 operacionais, apoiados por treze viaturas.O alerta foi dado às 20h37. Cerca das 22h30, o fogo já se encontrava em fase de rescaldo.