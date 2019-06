Bombeiro fica com pulmão perfurado no combate a fogo em Torre de Moncorvo

Um bombeiro de 33 anos, de Sendim, Miranda do Douro, ficou ferido esta segunda-feira com gravidade no combate a um incêndio florestal que deflagrou em Pinhal do Douro, Carrazeda de Ansiães, e alastrou a Lousa, em Torre de Moncorvo. Ivo Afonso foi atingido por um carro de combate a fogos, que resvalou e acabou por o entalar contra uma árvore.O acidente aconteceu pelas 06h40, já durante as operações de consolidação e rescaldo, junto a Lousa. O fogo teve início no domingo e alastrou para a zona do atropelamento. "A viatura, por razões que se desconhecem, e que terão de ser apuradas em sede de inquérito, terá começado a rolar para a traseira, tendo atingido o bombeiro que era simultaneamente o condutor", explicou aoo Comandante Distrital de Operações e Socorro de Bragança, João Noel Afonso.Ivo Afonso tinha saído do veículo e estava a ajudar os colegas nos trabalhos de combate ao incêndio. Entalado entre o carro pesado e a árvore, foi socorrido "prontamente pelos seus pares", tendo a equipa médica no local decidido pelo transporte via terrestre para o Hospital de Vila Real.O bombeiro, apurou o, sofreu uma perfuração de um pulmão e, apesar do seu quadro clínico ser grave, está "estável". Ainda esta segunda-feira foi transferido para a unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Bragança, onde vai continuar internado. O incêndio lavrou numa zona de mato de difíceis acessos e foi combatido por quase 80 operacionais e três meios aéreos.