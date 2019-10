Bombeiro mata amante em Moimenta da Beira por suspeita de gravidez

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A suspeita de uma gravidez indesejada levou Carlos Loureiro, 27 anos, a matar a amante Marina Fernandes, 25, com pelo menos sete facadas, quase todas na zona do pescoço, na madrugada de 31 de janeiro, em Moimenta da Beira, revela a acusação consultada peloO bombeiro estava ao serviço da corporação local, mas pelas 02h30 foi a casa de Marina, a pouco mais de 100 metros. Discutiram por causa do relacionamento sexual mantido ... < br />