Bombeiro morre atropelado no Aeroporto de Lisboa

João Fialho era do Alandroal.

Por S.A.V. | 08:20

O homem que segunda-feira morreu atropelado no aeroporto de Lisboa era bombeiro no Alandroal. João Fialho, de 47 anos, trabalhava na Ryanair e sofreu o acidente - que está a ser investigado - na manobra de estacionamento de um autocarro.



O subchefe era bombeiro no Alandroal desde 1986. Ontem não eram ainda conhecidos pormenores do funeral.