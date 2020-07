Bombeiro morre durante operação de vigilância em Leiria

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Filipe André Pedrosa, bombeiro de 34 anos, estava há cerca de três horas no teatro de operações do incêndio em Santa Catarina da Serra, Leiria, em vigilância para evitar reacendimentos. Perdeu os sentidos pelas 19h50 de ontem, em frente aos colegas da corporação de Leiria, que apesar do choque o tentaram reanimar. Poucos minutos depois, nas mãos do INEM, foi transportado para o Hospital de Leiria. Passava já das 21h00 ...