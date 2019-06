Bombeiro morre em despiste brutal contra aqueduto em Figueiró dos Vinhos

Um bombeiro, de 59 anos, da corporação de Cernache do Bonjardim, Sertã, morreu este sábado na sequência de um despiste brutal contra um aqueduto no concelho vizinho de Figueiró dos Vinhos. José Maria Nunes Fontes conduzia a sua viatura particular quando ocorreu o acidente próximo da localidade de Coriscos.A vítima viajava sozinha e estaria a regressar a casa. Ainda foi sujeita a manobras de reanimação mas não resistiu aos ferimentos graves. José Fontes, bombeiro de segunda classe do quadro ativo, estava na corporação de Cernache do Bonjardim desde a sua fundação, há 34 anos."Era uma pessoa muito querida na associação. Sentimos sempre muito a perda dos nossos", referiu Paulo Mariano, comandante dos bombeiros, acrescentando que José Fontes "sempre foi uma pessoa assídua e muito disponível".A vítima residia em Carvalhal, Sertã, e trabalhava numa empresa da zona, sendo também eletricista de automóveis. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais dos bombeiros, do INEM e da GNR.A data do funeral ainda não está marcada.