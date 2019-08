Bombeiro morre no rio Mondego em Coimbra

O homem de 66 anos que sexta-feira morreu afogado no rio Mondego, na zona balnear do Rebolim, em Coimbra, já foi identificado.Gil Maia Simões foi chefe dos bombeiros voluntários de Coimbra e estava, atualmente, no quadro de honra.A vítima só foi identificada um dia depois de ter sido encontrada morta no rio. Na altura em que desapareceu estava sozinho e os bens que deixou na margem antes de entrar na água não tinham a sua identificação.Colegas dizem que sabia nadar e conhecia bem o rio. Gil Maia Simões estaria em dificuldades e ainda pediu ajuda antes de desaparecer na água