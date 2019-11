Bombeiro que matou a amante em Viseu volta a tribunal esta segunda-feira

o bombeiro de 27 anos suspeito de ter matado a amante com pelo menos sete facadas, quase todas no pescoço, em janeiro, em Moimenta da Beira, está esta segunda-feira a ser novamente julgado no Tribunal de Viseu.Nesta segunda sessão de julgamento está prevista uma análise ao perfil psicológico do arguido e ainda as divulgação das alegações finais.Segundo o arguido, que está acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado, Marina Fernandes exigiu-lhe "30 mil euros para resolver os problemas".O crime aconteceu por causa de uma possível gravidez de Marina, tese que a defesa quer desmontar, uma vez que a autópsia revelou que a jovem não estava grávida.