Bombeiro herói que morreu a combater fogo na Lousã traído por nuvem de fumo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O chefe dos Bombeiros da Corporação de Miranda do Corvo, José Augusto Dias Fernandes, de 55 anos, terá morrido intoxicado com o fumo intenso que se concentrou e alastrou com o vento na zona onde a sua equipa combatia o incêndio, ao final da tarde de sábado, junto ao acesso a Trevim, na Lousã. O Ministério Público e o Ministério da Administração Interna já abriram inquéritos para apurar as circunstâ...