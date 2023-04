Bombeiro voluntário há vários anos, o homem de 58 anos foi contratado, em 2021, como motorista do Centro de Dia de uma associação humanitária do concelho de Barcelos para fazer o transporte de idosos. Foi no exercício desta atividade que violou uma utente de 90 anos, doente de Alzheimer e dependente, dois dias após ter iniciado funções.









