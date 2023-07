Era bombeiro profissional nos Voluntários de Fafe há cerca de cinco anos, mas sentia-se desvalorizado. No último mês, movido por um desejo de vingança, decidiu pegar fogo à floresta.



Sempre que saía do turno da noite, entre as 6h00 e as 8h00, ateava um incêndio. Entre os dia 6 de junho e 7 deste mês, terá ateado 11 incêndios em diversas freguesias do concelho de Fafe.









