Bombeiros 48 horas sem telefone fixo

Linha dos operacionais do Entroncamento sem funcionar desde as 14h00 de sexta.

Por P.G. | 09:10

Os Bombeiros do Entroncamento estavam ontem desde sexta-feira sem telefone fixo devido à interrupção no fornecimento do serviço.



A linha, usada pelos habitantes para pedirem ajuda em casos de emergência, estava sem funcionar desde as 14h00 de sexta.



"A direção pediu uma alteração do serviço à PT, a empresa decidiu fazê-la sexta-feira e desde aí ficámos com dois telefones de emergência bloqueados, o que é incompreensível", diz o comandante Rodrigo Bretelo.



Fonte da Altice Portugal garantiu ao CM que a empresa esteve em contacto com o comandante dos Bombeiros, acabando por repor o serviço ao início da noite de ontem.