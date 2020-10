Vários quartéis de bombeiros da área metropolitana do Porto têm pontos de recolha de tampas plásticas, numa iniciativa solidária para ajudar Marta Nogueira, a jovem atingida a tiro pelo ex-namorado, no Pinhão, Alijó, em 2015, e que vive com duas balas alojadas na cabeça.









A campanha ‘Menina Milagre’, da Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas, visa ajudar a suportar os custos das sessões de fisioterapia e dos tratamentos que têm auxiliado Marta Nogueira a recuperar a mobilidade.

Há pontos de recolha nos Bombeiros de Vila do Conde, Leixões, Matosinhos-Leça, Areosa-Rio Tinto e Póvoa de Varzim.