Bombeiros algarvios atacam incêndio espanhol em Ayamonte

Os Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e a GNR foram acionados, esta segunda-feira à tarde, para combater um incêndio que estava a consumir uma zona de mato, próxima de habitações, junto à Urbanizacion Costa Azuri, em Ayamonte, Espanha, junto à fronteira com Portugal."No âmbito do protocolo entre os governos português e espanhol que permite a atuação dos bombeiros num raio de 15 quilómetros, mobilizámos para o teatro de operações dois veículos com 7 operacionais. Esteve também envolvido um veículo do GIPS da GNR, sediado em Cachopo, e ainda um meio aéreo português", explicou aoNuno Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António.As chamas deflagraram por volta das 14h00 numa zona próxima de habitações. A rápida atuação dos operacionais espanhóis e portugueses permitiu a extinção do fogo no espaço de uma hora e meia. "Pelas informações que tenho, apesar de as chamas terem estado próximas de habitações, não houve danos a registar", acrescentou Nuno Pereira. A coluna de fumo chegou a ser visível a vários quilómetros de distância. Durante a tarde foram feitos trabalhos de rescaldo para evitar possíveis reacendimentos.