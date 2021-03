O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores entregou um pré-aviso à Câmara de Santarém a ameaçar entrar em greve dia 1 de abril.



O sindicato explica que esgotou um período negocial de sete meses com o município, a quem enviou um parecer jurídico "para que fosse reposta a legalidade do pagamento dos vencimentos", do trabalho suplementar e feriados. "Não há qualquer ilegalidade da Câmara nos pagamentos", disse ao CM Inês Barroso, vice-presidente da autarquia.

