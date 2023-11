Bombeiros assistidos devido a água com titânio na A4 em Paredes

Cinco bombeiros foram assistidos durante a deteção de água com titânio, numa conduta da autoestrada A4, em Gandra, Paredes, ao final desta tarde. O trânsito esteve condicionado.

O alerta foi dado às 16h15 para a existência de fumo branco a sair de uma tampa. Foram acionados bombeiros para o local, mas o intenso odor, na altura irreconhecível, obrigou ao acionamento de uma equipa dos Sapadores do Porto, especializada em produtos químicos. Foi então detetada uma reação química de titânio com a água. O produto químico, ao que o CM apurou, seria oriundo de uma empresa de madeiras de Gandra.

Durante estas operações, a circulação esteve condicionada, no sentido Porto/Amarante da A4, o que provocou longas filas de trânsito.

Além dos Sapadores do Porto, estiveram no local os Bombeiros de Valongo, Baltar e Ermesinde, além de várias equipas do INEM, num total de 46 operacionais. A GNR investiga.