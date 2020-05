Bombeiros atacam mais de 25 fogos em dia de calor

Os bombeiros foram este sábado obrigados a dar resposta a mais de 25 incêndios florestais um pouco por todo o País. O maior fogo do dia deflagrou pelas 13h10 na zona de Almornos, no concelho de Sintra, e levou à mobilização de 32 operacionais dos voluntários, que extinguiram as chamas em cerca de uma hora.Mas foi o distrito do Porto aquele que registou mais ocorrências – seis fogos, combatidos por perto de 30 elementos. No Algarve, dois incêndios, em Silves e em Boliqueime, no concelho de Loulé, chegaram a alarmar alguns populares, mas a rápida resposta dos operacionais permitiu extinguir as chamas em ambos os casos antes de o fogo ganhar dimensão.No caso de Silves, foi enviado um meio aéreo para dar apoio no combate. Desde o dia 15 deste mês que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2020) está mobilizado.Conta este ano com 11 827 operacionais, apoiados por 2664 veículos e 60 meios aéreos, valor que representa um acréscimo de 3% face aos números de 2019 e um acréscimo de 18% face à média dos últimos anos, segundo os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil.