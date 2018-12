Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros boicotam ação da Proteção Civil

Autoridade Nacional registou diminuição de 23% de ocorrências em todo o País.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

A maioria das corporações aderiu à "mordaça" sugerida pela Liga dos Bombeiros Portugueses e não está a transmitir informação operacional aos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS).



Segundo Mourato Nunes, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), "desde a 00h00 de ontem registou-se um decréscimo de cerca de 23% de ocorrências", comparativamente a sábado.



Esta redução, porém, e segundo o comandante, pode estar relacionada com a diminuição da atividade operacional, uma vez que ao domingo o número de ocorrências é menor ou poderá ser já uma consequência direta do bloqueio da informação operacional aos CDOS.



Certo é que nesta fase nem bombeiros nem Governo conseguem disfarçar o mal-estar. O ministro da Administração Interna não tem dúvidas que tal medida pode colocar em causa a segurança e o socorro às populações e acusa a Liga dos Bombeiros de ser "irresponsável".



"Se alguém não cumprir as suas obrigações legais, tiraremos daí todas as consequências no plano jurídico e no plano administrativo e criminal", disse. Eduardo Cabrita lembra ainda que é "ilegal a não comunicação de ocorrências à ANPC".



Ao CM, Jaime Marta Soares, presidente da liga, lamentou que o ministro "esteja a atirar para a opinião pública o pânico e a mentira".



Mas nem todas as corporações estão em protesto. Marco Martins, da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto, garantiu ao CM que 43 dos 45 corpos de bombeiros do distrito reportaram este domingo as ocorrências.



Governo incapaz

O deputado centrista Telmo Correia diz que a decisão da liga é grave e critica a "incapacidade" do Governo em lidar com estruturas "fundamentais para garantir a segurança dos portugueses".



BE quer diálogo

"É preciso ouvir mais os bombeiros. Não se podem fechar portas ao diálogo, o papel dos bombeiros é importantíssimo e por vezes há intermediários a mais", disse Catarina Martins, do BE.



Jerónimo ataca

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP disse ontem não entender a resistência e a contradição do Governo à pretensão dos bombeiros de participarem na coordenação da Proteção Civil.