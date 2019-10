O drone dos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) sobrevoou, esta terça-feira, toda a zona circundante ao Hospital de Portimão, para tentar encontrar um homem de 73 anos que desapareceu, na passada quinta-feira, daquele estabelecimento de saúde.No terreno, 12 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros e da PSP, que coordenou a operação de busca, bateram exaustivamente o mato denso e os terrenos das zonas do Poço Seco e da Companheira, mas não foi encontrado qualquer vestígio de José João. O desaparecido é magro, tem cabelo branco e quando desapareceu vestia uns calções e uma camisola azul do hospital.Fugiu do Hospital de Portimão, para onde foi levado, desorientado e com dificuldades de mobilidade, na quarta-feira à tarde. O hospital não alertou nem a PSP (força de segurança em cuja área se insere a unidade de saúde) nem a família, a qual denunciou o caso à GNR, quinta-feira à tarde, depois de ter telefonado para a unidade de saúde a perguntar pelo doente.No passado fim de semana, a GNR de Portimão procedeu também a buscas no terreno, com um drone, mas sem sucesso. Além das autoridades, também familiares e amigos têm desenvolvido buscas no sentido de localizar José João.Ao, fonte do Hospital de Portimão revelou que está a colaborar com as autoridades. Entretanto, a família vai continuar a procurar José João e espera poder continuar a contar com o apoio da GNR, PSP e BVP.