Bombeiros combatem incêndio em casa na Guarda. Veja as imagens

Um incêndio deflagrou esta terça-feira no interior de uma casa antiga onde residia um casal de idosos, na rua Dr. Francisco dos Prazeres, na Guarda.Há várias casas contíguas mas o fogo encontra-se circunscrito a uma.Para o local foram enviados 36 operacionais, apoiados por 14 viaturas, entre eles os Bombeiros Voluntários da Guarda e a PSP.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse aoque ninguém foi encontrado no interior da casa."O incêndio está ativo e os bombeiros estão em trabalhos de extinção", disse o CDOS.O alerta para as autoridades foi dado pelas 10h36.