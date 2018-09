Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Lisboa fere três bombeiros e idosa de 70 anos

Chamas lavram em terreno do Casal Ventoso, na freguesia de Campo de Ourique.

16:43

Um incêndio lavrou esta quinta-feira numa zona de descampado no Casal Ventoso, perto da Avenida de Ceuta, na freguesia lisboeta de Campo de Ourique.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros, o alerta foi dado às 15h05.



De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 16h30 estavam no local 40 operacionais, apoiados por 15 viaturas de socorro.



O incêndio fez quatro feridos ligeiros, três bombeiros voluntários e uma mulher de 70 anos por inalação de fumos.



As quatro vítimas foram encaminhadas para o hospital por precaução.



Às 17h00, o incêndio estava já em fase de rescaldo.



(Em atualização)