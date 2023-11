Bombeiros combatem incêndio em armazém de empresa de brinquedos no Montijo

Um incêndio deflagrou este domingo num armazém de grandes dimensões de uma empresa de brinquedos no Montijo, distrito de Setúbal, estando o combate às chamas a mobilizar 59 operacionais, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 5h57, atinge um armazém da empresa Interplay, que comercializa brinquedos.

Segundo a mesma fonte, às 9h00, o incêndio encontrava-se ativo.

O armazém situa-se na chamada Estrada do Pau Queimado, no Montijo, precisou.

O combate às chamas envolve, além da GNR, operacionais e meios das corporações de bombeiros de Montijo, Alcochete, Seixal, Cacilhas, Moita, Pinhal Novo, Barreiro, Águas de Moura, Chanha e Palmela.

No total, as operações envolvem 25 veículos.



Siga esta e outras notícias no canal ALERTA CM do Whatsapp do Correio da Manhã.