Bombeiros combatem incêndio em edifício devoluto no Porto

21:25

Os Bombeiros Sapadores do Porto foram este domingo ao início da noite chamados para combater um incêndio num edifício devoluto na Rua Aires de Ornelas.



As chamas estão, pelas 21h20, praticamente extintas.



No local estiveram 12 operacionais apoiados por três viaturas que cortaram o trânsito naquela rua.