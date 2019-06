Bombeiros combatem incêndio em oficina de Santa Maria da Feira

Um incêndio deflagrou ao final da manhã deste sábado numa oficina em Mozelos, no concelho de Santa Maria da Feira.O alerta foi dado cerca das 11h45 e por volta das 13h45 o incêndio foi dado como dominado. No entanto, devido à quantidade de materiais plásticos dentro da fábrica, o combate ao fogo tornou-se mais complicado para os operacionais no local.De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, cerca das 13h45 encontravam-se no local 33 operacionais e 11 veículos de apoio ao socorro no local.