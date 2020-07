Um incêndio deflagrou esta quarta-feira, pelas 13h25, numa oficina automóvel desativada em Paredes, Penafiel.Os bombeiros de Paredes estão no local a combater as chamas, uma vez que há risco de o fogo se propagar a um posto de combustível próximo daquele local. Também o quartel dos Bombeiros de Paredes fica a cerca de 200 metros do local do fogo.(em atualização)