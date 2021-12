Um desentendimento entre bombeiros, com expressões de gozo e assédio sexual, e pancadaria no ensaio de uma fanfarra no bar do quartel. Foi esta a cena da telenovela ‘Amor Amor’, da SIC, emitida na quinta-feira, que levou esta sexta-feira à revolta os responsáveis de várias corporações de bombeiros.



“A cena põe em causa a imagem dos bombeiros. Não é aquela a realidade que se passa nos quartéis”, disse ao CM um comandante. Não é a primeira vez que os bombeiros se indignam com uma cena da mesma telenovela. “Apesar de ser ficção, não deixa de pôr em causa os bombeiros”, afirmou.