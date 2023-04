A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) diz ter sido esquecida, pelo Ministério da Administração Interna (MAI), nas reuniões de preparação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2023.



Tal como o CM noticiou no domingo, o MAI quer aprovar a proposta do DECIR a 14 de abril, em reunião da Comissão Nacional da Proteção Civil.









