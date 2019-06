Bombeiros criam equipas noturnas na Guarda

Seis equipas de bombeiros voluntários – que vão trabalhar exclusivamente durante a noite – reforçam este ano o dispositivo de combate aos incêndios no distrito da Guarda.O objetivo é reforçar o nível de alerta para uma rápida ação na primeira intervenção e aproveitar a disponibilidade de homens e mulheres voluntários durante a noite.Segundo apurou o, foi António Fonseca, Comandante Operacional Distrital (CODIS) da Guarda, quem sugeriu à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a criação destas equipas.Ao, António Fonseca, limitou-se a confirmar a presença destas equipas no dispositivo, frisando apenas haver "necessidade operacional acrescida" de reforçar o efetivo ao fim do dia e durante a madrugada.Estas equipas vão estar ao serviço entre as 20h00 e as 08h00 do dia seguinte. Vão assim reforçar o efetivo numa altura em que o inimigo perde força perante o aumento de níveis de humidade e vai cedendo ao combate.Ainda na Guarda, outra alteração para a época crítica de combate aos fogos deste ano prende-se com o facto de os bombeiros contarem com o auxílio das câmaras de vídeo instaladas pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e serra da Estrela que permitirão visualizar os incêndios e ajudar nas decisões operacionais de combate.Devido ao calor, o País esteve em alerta no fim de semana. Os bombeiros foram chamados para apagar mais de 150 incêndios rurais, mas nenhum atingiu grandes dimensões.