Vinte e seis bombeiros da Benedita, Alcobaça, depositaram os capacetes no exterior do quartel em protesto contra os resultados da votação para os órgãos sociais. "A direção eleita irá ser mais do mesmo", aponta o grupo contestatário, alegando falta de investimento em equipamento de proteção individual e infraestruturas de apoio."Fomos eleitos e não percebo este motim, basicamente não estão a aceitar o resultado da votação", diz Filipe Marques, novo presidente.