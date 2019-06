Bombeiros de Albufeira ganham veículo que custou 206 mil euros

Os bombeiros de Albufeira receberam um novo veículo, com capacidade para 18 mil litros de água, para ser usado no combate a incêndios, sobretudo urbanos.Esta viatura representou um investimento de 206 mil euros, valor suportado na totalidade pela câmara.O comandante da corporação, António Zua Coelho, explica que o novo veículo permite bombear "7 mil litros de água por minuto" - não existirá no Algarve outra viatura com igual capacidade, a esse nível.A viatura deverá entrar ao serviço no final da próxima semana.