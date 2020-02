Bombeiros de Albufeira treinam para salvar em caso de sismo

Dois operacionais dos Bombeiros de Albufeira estão a realizar um curso especializado em resgate de vítimas soterradas em escombros, em caso de sismo, que está a decorrer em Málaga, Espanha.A formação, que está a juntar 15 profissionais ligados ao socorro e sete cães, é baseada no método internacional de busca e salvamento Arcón, e está a ser lecionado no Consórcio Provincial dos Bombeiros de Málaga. Os operacionais estão a treinar para salvar o maior número de vítimas soterradas em caso de sismo e queda de infraestruturas com a ajuda de cães treinados.João Guiomar, bombeiro e enfermeiro de 51 anos, assumiu aoque é um "desafio muito positivo e exigente", que explora bem a importância de "uma relação de confiança entre o homem e o animal". Já André Cabrita, de 29 anos, reconheceu que está a ser "uma experiência muito gratificante e intensa".Arcón era o nome do antigo cão do formador Jaime Parejo. O método de busca e salvamento já foi premiado pelas Nações Unidas e outras instituições científicas. Desde 1996 já foram formados cerca de 300 profissionais em todo o mundo.Jaime Parejo explicou aoque "as sete técnicas desenvolvidas podem fazer a diferença entre a vida e a morte", desenvolvendo a "concentração máxima dos cães" para encontrar as vítimas soterradas com a ajuda "do seu olfato apurado".