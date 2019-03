Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Amarante reativam utilização de cães em operações de salvamento

Nas últimas semanas tem-se intensificado o treino, no âmbito do novo projeto da corporação.

Os bombeiros de Amarante vão reativar a utilização de cães nas operações de busca e salvamento, no contexto do dispositivo de proteção civil, disse hoje à Lusa o comandante Rui Ribeiro.



Segundo a corporação, a equipa cinotécnica é constituída por cinco bombeiros, um dos quais do sexo feminino, cada um com um animal devidamente treinado para buscas de pessoas em edifícios colapsados, perdidos em grandes áreas e cadáveres.



A existência de um grupo cinotécnico ativo naquela cidade não é novidade, uma vez que em 2007 foi criado o primeiro conjunto, o qual, contudo, por falta de efetivos, acabou por entrar numa fase de inatividade alguns anos depois.



Recentemente foi decido reativar o trabalho, confiando ao bombeiro José Ribeiro, que fez parte da anterior equipa, a tarefa de transmitir conhecimentos aos novos elementos, a maioria jovens e todos voluntários.



O comandante dos Bombeiros de Amarante fala com orgulho do novo grupo cinotécnico, mas queixa-se da dificuldade de obter formação certificada em Portugal.



"Andamos à procura de formação certificada, que não existe em Portugal, mas com os treinos efetuados a equipa irá ficar pronta, em breve, para ser efetivada [no dispositivo distrital do Porto da proteção civil]", previu.



Num edifício contíguo ao quartel da corporação, encontra-se o canil formado por cinco celas separadas para os animais.



Nas últimas semanas tem-se intensificado o treino, no âmbito do novo projeto da corporação de Amarante, uma tarefa coordenada por Carlos Macieira.



À Lusa, aquele bombeiro falou de um trabalho que exige tempo para se "conseguir a empatia" dos canídeos. Cada animal precisa de, pelo menos, um ano de treino para ficar apto a exercer a função, acrescentou.



Também o comandante Rui Ribeiro assinala a exigência do trabalho em curso, afirmando que "todo este processo requer gosto e requer continuidade".



Em breve, provavelmente no próximo verão, referem os responsáveis, a equipa cinotécnica dos Bombeiros de Amarante estará em condições de ser ativada para qualquer ocorrência na região do Tâmega e Sousa, como aconteceu no passado.



Amarante é o maior concelho do distrito do Porto e sensível em matérias de proteção civil, devido à existência das extensas áreas florestais, com fortes declives, na serra do Marão. Além disso, o território é atravessado por várias linhas de água de montanha, a mais importante das quais é o rio Tâmega, o maior afluente do Douro.