Bombeiros de Camarate ensinam a população primeiros socorros pediátricos

Os Bombeiros Voluntários de Camarate realizaram este fim de semana um workshop gratuito para toda a comunidade dedicado aos primeiros socorros pediátricos.Com foco nos acidentes mais frequentes que acontecem com crianças e princípios e noções gerais em socorrismo, a população mostrou-se participativa e interessada no workshop.A iniciativa decorreu no quartel dos Bombeiros de Camarate e contou com dezenas de pessoas com profissões ligadas às crianças. Técnicos auxiliares de saúde, educadores de infância e professores estiveram presentes.