Um cão foi esta quarta-feira à tarde resgatado de um poço na Quinta do Ferro, por uma equipa dos Bombeiros de Camarate.



De acordo com uma publicação feita pelo corpo de bombeiros no Facebook, os operacionais receberam o alerta às 14h55.





Quando chegaram ao local perceberam que o "amigo de quatro patas se encontrava caído num poço com uma profundidade de sensivelmente 25 metros, tendo sido resgatado sem apresentar quaisquer ferimentos", pode ler-se.Para a corporação esta foi "mais uma intervenção concluída com sucesso".