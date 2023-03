Os bombeiros de Castelo de Paiva realizam a caminhada solidária 'Dia da Mulher' no próximo dia 12 de Março.O percurso de sete quilómetros, com dificuldade média, tem concentração marcada para as 09h30.A organização da iniciativa tem o apoio da Juvebombeiro - Núcleo de Castelo de Paiva.