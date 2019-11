Bombeiros de Elvas ameaçados de morte à chegada às urgências

Os Bombeiros de Elvas foram ameaçados de morte à porta das urgências do Hospital de Santa Luzia, em Elvas.De acordo com a Rádio Elvas, as ameaças à integridade física dos bombeiros foram feitas por um indivíduo enquanto prestavam auxílio à população.Este indivíduo terá ofendido a corporação, cuspido na direção do mesmos e proferido várias ameaças.