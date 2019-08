Bombeiros de Ermesinde salvam gato bebé preso dentro de carro

Os Bombeiros de Ermesinde resgataram esta segunda-feira um gato que estava preso dentro de um carro, na rua do Juncal, em Ermesinde, Valongo.

Foram os populares que acionaram os moradores para a ocorrência. O gato bebé não conseguia sair, sem ajuda, do pára-choques do carro. A operação foi concluída com sucesso pela da hora de almoço.